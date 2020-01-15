Силуанов: демографические меры из послания не повысят инфляцию

"На инфляции это не скажется, тем более, у нас сейчас самая низкая инфляция - мы ожидали около 4% - у нас 3%; в начале текущего года у нас инфляция будет ниже этих параметров, поэтому я не вижу никаких проблем с точки зрения обеспечения целевых показателей инфляции", - сказал Силуанов.