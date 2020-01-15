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Силуанов: демографические меры из послания не повысят инфляцию
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РИА Новости

Силуанов: демографические меры из послания не повысят инфляцию

14:28 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Обеспечение выполнения демографических мер, озвученных президентом РФ в послании Федеральному собранию, не станут причиной для увеличения инфляции, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"На инфляции это не скажется, тем более, у нас сейчас самая низкая инфляция - мы ожидали около 4% - у нас 3%; в начале текущего года у нас инфляция будет ниже этих параметров, поэтому я не вижу никаких проблем с точки зрения обеспечения целевых показателей инфляции", - сказал Силуанов.
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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