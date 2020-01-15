Силуанов: демографические меры из послания не повысят инфляцию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Обеспечение выполнения демографических мер, озвученных президентом РФ в послании Федеральному собранию, не станут причиной для увеличения инфляции, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"На инфляции это не скажется, тем более, у нас сейчас самая низкая инфляция - мы ожидали около 4% - у нас 3%; в начале текущего года у нас инфляция будет ниже этих параметров, поэтому я не вижу никаких проблем с точки зрения обеспечения целевых показателей инфляции", - сказал Силуанов.