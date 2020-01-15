Силуанов: все объявленные Путиным социальные меры финансово обеспечат

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все объявленные президентом РФ социальные решения будут в полном объеме обеспечены финансами в текущем году, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В текущем году в полном объеме эти задачи будут финансово обеспечены", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о финансовом обеспечении мер, объявленных Владимиром Путиным в среду в рамках послания Федеральному собранию.
Президент РФ в послании объявил ряд важных решений демографической проблемы в стране: в частности, увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца; ввести новые пособия на детей; обеспечить всех школьников в России до 4 класса бесплатным горячим питанием.
Глава Минфина сразу после объявления послания оценил объем необходимых для этого дополнительных ресурсов федерального бюджета на текущий год в 400-450 миллиардов рублей.
По его словам, на эти цели, в частности, могут быть использованы остатки бюджетных средств, которые были сформированы в прошлом году и перешли на текущий год. По данным Счетной палаты, общий объем неисполненных в прошлом году расходов федерального бюджета составил 1,115 триллиона рублей.