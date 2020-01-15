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Силуанов: все объявленные Путиным социальные меры финансово обеспечат
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РИА Новости

Силуанов: все объявленные Путиным социальные меры финансово обеспечат

14:28 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все объявленные президентом РФ социальные решения будут в полном объеме обеспечены финансами в текущем году, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В текущем году в полном объеме эти задачи будут финансово обеспечены", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о финансовом обеспечении мер, объявленных Владимиром Путиным в среду в рамках послания Федеральному собранию.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Вчера, 12:22Послание президента России Федеральному собранию
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
Президент РФ в послании объявил ряд важных решений демографической проблемы в стране: в частности, увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца; ввести новые пособия на детей; обеспечить всех школьников в России до 4 класса бесплатным горячим питанием.
Глава Минфина сразу после объявления послания оценил объем необходимых для этого дополнительных ресурсов федерального бюджета на текущий год в 400-450 миллиардов рублей.
По его словам, на эти цели, в частности, могут быть использованы остатки бюджетных средств, которые были сформированы в прошлом году и перешли на текущий год. По данным Счетной палаты, общий объем неисполненных в прошлом году расходов федерального бюджета составил 1,115 триллиона рублей.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Вчера, 12:21Послание президента России Федеральному собранию
Путин предложил увеличить материнский капитал
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