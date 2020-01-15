Силуанов: все объявленные Путиным социальные меры финансово обеспечат

Президент РФ в послании объявил ряд важных решений демографической проблемы в стране: в частности, увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца; ввести новые пособия на детей; обеспечить всех школьников в России до 4 класса бесплатным горячим питанием.

Глава Минфина сразу после объявления послания оценил объем необходимых для этого дополнительных ресурсов федерального бюджета на текущий год в 400-450 миллиардов рублей.

По его словам, на эти цели, в частности, могут быть использованы остатки бюджетных средств, которые были сформированы в прошлом году и перешли на текущий год. По данным Счетной палаты, общий объем неисполненных в прошлом году расходов федерального бюджета составил 1,115 триллиона рублей.