Орешкин не исключил, что инфляция в 2020 году опустится ниже 3%

"До итогов года еще далеко, но то, что мы будем ближе к 2% (год к году в первом квартале - ред.) стремиться, - это тот тренд, который сейчас уже сформирован. Давайте подождем январских цифр, и у нас январские цифры нам больше скажут. Что гадать. Есть прогноз, он не меняется, оценка. Мы говорим о том, что есть риски для 3% инфляции по итогам года, это мы уже сейчас видим", - сказал Орешкин.