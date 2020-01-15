Орешкин не исключил, что инфляция в 2020 году опустится ниже 3%

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минэкономразвития не меняет прогноз по инфляции в РФ в 3% по итогам 2020 года, но есть риски ее снижения ниже этого уровня, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
"До итогов года еще далеко, но то, что мы будем ближе к 2% (год к году в первом квартале - ред.) стремиться, - это тот тренд, который сейчас уже сформирован. Давайте подождем январских цифр, и у нас январские цифры нам больше скажут. Что гадать. Есть прогноз, он не меняется, оценка. Мы говорим о том, что есть риски для 3% инфляции по итогам года, это мы уже сейчас видим", - сказал Орешкин.
"Пока прогноз не меняем", - добавил он.
Ранее Минэкономразвития в своем обзоре отмечало, что инфляция в январе снизится до 2,5-2,6%, а в первом квартале может опуститься до 2,2–2,3 % в годовом выражении.
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