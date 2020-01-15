Новак прокомментировал ситуацию с транзитом нефти через Белоруссию

"Давайте без фантазирования. Зачем нам это делать?", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о действиях России в случае потенциальной остановки транзита нефти через Белоруссию.

В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января. В случае, если ведомства не договорятся о размере индексации, то тарифы будут увеличены в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%.