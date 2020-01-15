Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T14:20+0300
https://ria.ru/20200115/1563444570.html
Новак прокомментировал ситуацию с транзитом нефти через Белоруссию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:0:2179:1227_1036x0_80_0_0_eec1d9166b9930f6c9b3617c07b454ba.jpg
РИА Новости

Новак прокомментировал ситуацию с транзитом нефти через Белоруссию

14:20 15.01.2020
4798
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак предложил не фантазировать по поводу возможной остановки транзита российской нефти через Белоруссию.
"Давайте без фантазирования. Зачем нам это делать?", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о действиях России в случае потенциальной остановки транзита нефти через Белоруссию.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Вчера, 09:00
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Он подчеркнул, что по данному вопросу ведутся коммерческие переговоры между нефтяными компаниями.
В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января. В случае, если ведомства не договорятся о размере индексации, то тарифы будут увеличены в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%.
Белоруссия в рамках ранее достигнутых с РФ договоренностей с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
14 января, 17:04
Госнефтекомпания Азербайджана готова поставлять Белоруссии нефть
3551113
Обсудить 0
Александр НовакБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал возможность отмены встречи ОПЕК+
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Госнефтекомпания Азербайджана готова поставлять Белоруссии нефть
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Двойная выгода: золото и нефть рекордно подорожали из-за Трампа
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр энергетики РФ Александр Новак
Новак и Орешкин будут представлять Россию на форуме в Давосе
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов: демографические меры из послания не повысят инфляцию
Онлайн-видео Спасибо, господин Трамп, за ваши санкции
"Остановить кровотечение": что означает торговая сделка США с Китаем
Тегеран
Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ
Актер Марат Башаров
На Украине пригрозили сорвать выступление Башарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Лента новостейМолния