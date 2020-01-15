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Силуанов заявил о наличии средств на демографический пакет Путина
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РИА Новости

Силуанов заявил о наличии средств на демографический пакет Путина

14:16 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Средства для реализации озвученных президентом демографических мер в бюджете найдутся, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Откуда (будут браться средства): у нас есть резервы в бюджете, в том числе резервный фонд, который формируется за счет неиспользованных средств прошлого года, посмотрим более жестко остатки, которые перешли, не были использованы в прошлые годы. Ну и будем заниматься улучшением администрирования доходов, бороться с серыми схемами, теневыми по уклонению от налогов. Это наша задача - найти необходимые финансы для выполнения поставленных задач", - сказал Силуанов.
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Антон СилуановВладимир ПутинРоссияЭкономика
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