Силуанов заявил о наличии средств на демографический пакет Путина

"Откуда (будут браться средства): у нас есть резервы в бюджете, в том числе резервный фонд, который формируется за счет неиспользованных средств прошлого года, посмотрим более жестко остатки, которые перешли, не были использованы в прошлые годы. Ну и будем заниматься улучшением администрирования доходов, бороться с серыми схемами, теневыми по уклонению от налогов. Это наша задача - найти необходимые финансы для выполнения поставленных задач", - сказал Силуанов.