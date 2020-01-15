Скворцова рассказала о работе над ошибками по закупкам лекарств

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нарушения при закупках лекарств в прошлом году выявлялись в 20 регионах, Минздрав России со всеми провел работу над ошибками, чтобы ситуация больше не повторилась, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что о ситуации с закупками лекарств многие чиновники рассуждали, как о закупках канцтоваров, и отметил, что ситуация не должна повториться.
"Мы действительно в 2019 году примерно в 20 регионах из 85 выявили нарушения при закупках лекарственных препаратов, с регионами проведена подробная работа над ошибками, мы очень надеемся, что ситуация не повторится",- сказала Скворцова журналистам.
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