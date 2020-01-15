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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:16+0300
https://ria.ru/20200115/1563444374.html
Скворцова рассказала о работе над ошибками по закупкам лекарств
https://cdn24.img.ria.ru/images/155832/95/1558329547_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5b74fe124017863e660d727de57179af.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала о работе над ошибками по закупкам лекарств

14:16 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нарушения при закупках лекарств в прошлом году выявлялись в 20 регионах, Минздрав России со всеми провел работу над ошибками, чтобы ситуация больше не повторилась, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что о ситуации с закупками лекарств многие чиновники рассуждали, как о закупках канцтоваров, и отметил, что ситуация не должна повториться.
"Мы действительно в 2019 году примерно в 20 регионах из 85 выявили нарушения при закупках лекарственных препаратов, с регионами проведена подробная работа над ошибками, мы очень надеемся, что ситуация не повторится",- сказала Скворцова журналистам.
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Послание президента России Федеральному собраниюМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваВладимир ПутинРоссияОбщество
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