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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:02+0300
https://ria.ru/20200115/1563444158.html
Топилин рассказал о расходах на реализацию предложений по маткапиталу
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РИА Новости

Топилин рассказал о расходах на реализацию предложений по маткапиталу

14:13 15.01.2020 (обновлено: 16:02 15.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Расходы на реализацию предложений из послания президента РФ Федеральному Собранию, касающихся увеличения материнского капитала, составят около 100 миллиардов рублей в этом году, заявил журналистам министр труда РФ Максим Топилин.
"По моим прикидкам, в этом году это будет дополнительно расходов - не обязательств, а расходов, это разные вещи - думаю, что это предложение Владимира Владимировича по материнскому капиталу будет дополнительно около 100 миллиардов рублей в этом году - именно расходов", - заявил Топилин журналистам.
На просьбу уточнить, сколько потребует реализация предложений о пособиях для детей, министр назвал примерно такую же сумму.
"Думаем, что это будет тоже 100-120 миллиардов, все будет зависеть от того, как будет схема выстроена. Это полномочия субъектов; детские пособия - это пособия, которые устанавливают субъекты Российской Федерации", - добавил глава Минтруда.
Он пояснил, что речь идет о ежемесячных денежных пособиях на детей, сейчас выплаты "составляют очень малую величину". "В среднем в регионах они составляют порядка 300-400 рублей в месяц. Они высокие только в Москве и в ряде других регионов. Поэтому это, скорее всего, будут субсидии, сейчас будем отрабатывать все эти механизмы", - уточнил Топилин.
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