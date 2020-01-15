Топилин рассказал о расходах на реализацию предложений по маткапиталу

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Расходы на реализацию предложений из послания президента РФ Федеральному Собранию, касающихся увеличения материнского капитала, составят около 100 миллиардов рублей в этом году, заявил журналистам министр труда РФ Максим Топилин.
"По моим прикидкам, в этом году это будет дополнительно расходов - не обязательств, а расходов, это разные вещи - думаю, что это предложение Владимира Владимировича по материнскому капиталу будет дополнительно около 100 миллиардов рублей в этом году - именно расходов", - заявил Топилин журналистам.
На просьбу уточнить, сколько потребует реализация предложений о пособиях для детей, министр назвал примерно такую же сумму.
"Думаем, что это будет тоже 100-120 миллиардов, все будет зависеть от того, как будет схема выстроена. Это полномочия субъектов; детские пособия - это пособия, которые устанавливают субъекты Российской Федерации", - добавил глава Минтруда.
Он пояснил, что речь идет о ежемесячных денежных пособиях на детей, сейчас выплаты "составляют очень малую величину". "В среднем в регионах они составляют порядка 300-400 рублей в месяц. Они высокие только в Москве и в ряде других регионов. Поэтому это, скорее всего, будут субсидии, сейчас будем отрабатывать все эти механизмы", - уточнил Топилин.