Топилин рассказал о расходах на реализацию предложений по маткапиталу

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Расходы на реализацию предложений из послания президента РФ Федеральному Собранию, касающихся увеличения материнского капитала, составят около 100 миллиардов рублей в этом году, заявил журналистам министр труда РФ Расходы на реализацию предложений из послания президента РФ Федеральному Собранию, касающихся увеличения материнского капитала, составят около 100 миллиардов рублей в этом году, заявил журналистам министр труда РФ Максим Топилин

"По моим прикидкам, в этом году это будет дополнительно расходов - не обязательств, а расходов, это разные вещи - думаю, что это предложение Владимира Владимировича по материнскому капиталу будет дополнительно около 100 миллиардов рублей в этом году - именно расходов", - заявил Топилин журналистам.

На просьбу уточнить, сколько потребует реализация предложений о пособиях для детей, министр назвал примерно такую же сумму.

"Думаем, что это будет тоже 100-120 миллиардов, все будет зависеть от того, как будет схема выстроена. Это полномочия субъектов; детские пособия - это пособия, которые устанавливают субъекты Российской Федерации", - добавил глава Минтруда.