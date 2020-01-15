Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"

ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи.

Президент России Владимир Путин послании Федеральному собранию в среду заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия.

"В связи с огромным значением, уделяемым президентом РФ семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института уполномоченного по правам семьи при президенте России" - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

По его мнению, это сыграло бы большую роль в повышении роли семьи в обществе.

"Исключительно важно, что президент России Владимир Путин начал своё ежегодное послание с обсуждения проблем демографии. Численность населения, стимулирование роста рождаемости являются одними из самых главных условий роста экономики, социальной сферы, могущества государства", - отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что президент предлагает конкретные меры, которые начнут действовать в самое ближайшее время.

Кадыров отметил, что в Чечне нет демографических проблем, рождаемость в регионе на высоком уровне.