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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:27+0300
https://ria.ru/20200115/1563444060.html
Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи
https://cdn21.img.ria.ru/images/156276/11/1562761151_0:194:2285:1479_1036x0_80_0_0_2b68d7640033aedf3a5fcbde52aab8cd.jpg
РИА Новости

Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи

14:12 15.01.2020 (обновлено: 14:27 15.01.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия.
"В связи с огромным значением, уделяемым президентом РФ семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института уполномоченного по правам семьи при президенте России" - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
По его мнению, это сыграло бы большую роль в повышении роли семьи в обществе.
"Исключительно важно, что президент России Владимир Путин начал своё ежегодное послание с обсуждения проблем демографии. Численность населения, стимулирование роста рождаемости являются одними из самых главных условий роста экономики, социальной сферы, могущества государства", - отметил Кадыров.
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Он подчеркнул, что президент предлагает конкретные меры, которые начнут действовать в самое ближайшее время.
Кадыров отметил, что в Чечне нет демографических проблем, рождаемость в регионе на высоком уровне.
"Чеченская Республика находится на передовых позициях в рейтинге рождаемости. Несмотря на пережитые трагедии и понесённые многочисленные людские потери, численность населения в Чечне увеличивается быстрыми темпами", - сказал он, добавив, что примет необходимые решения для выполнения задач, поставленных президентом.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:12Послание президента России Федеральному собранию
Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период
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Послание президента России Федеральному собраниюЧеченская республикаВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияОбщество
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