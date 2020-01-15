ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия.
"В связи с огромным значением, уделяемым президентом РФ семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института уполномоченного по правам семьи при президенте России" - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
По его мнению, это сыграло бы большую роль в повышении роли семьи в обществе.
"Исключительно важно, что президент России Владимир Путин начал своё ежегодное послание с обсуждения проблем демографии. Численность населения, стимулирование роста рождаемости являются одними из самых главных условий роста экономики, социальной сферы, могущества государства", - отметил Кадыров.
Он подчеркнул, что президент предлагает конкретные меры, которые начнут действовать в самое ближайшее время.
Кадыров отметил, что в Чечне нет демографических проблем, рождаемость в регионе на высоком уровне.
"Чеченская Республика находится на передовых позициях в рейтинге рождаемости. Несмотря на пережитые трагедии и понесённые многочисленные людские потери, численность населения в Чечне увеличивается быстрыми темпами", - сказал он, добавив, что примет необходимые решения для выполнения задач, поставленных президентом.