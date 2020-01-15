Трамп не пойдет на вывод войск из Ирака, считает японский эксперт

ТОКИО, 15 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Ситуация на Ситуация на Ближнем Востоке , скорее всего, не перерастет в крупномасштабные военные действия, при этом американский президент Дональд Трамп вряд ли согласится вывести войска США из Ирака . Таким мнением о развитии событий в этом регионе с РИА Новости поделилась Саканаси Сати – заместитель директора Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии

Эксперт считает, что, несмотря на обострение напряженности, с самого начала было очевидно, что она не должна перерасти в крупное военное столкновение.

"США хотели показать, что не позволят в отношении себя таких действий, как нападение на американское посольство. Но Трамп с самого начала говорил о том, что не будет применять военную силу, и поэтому пока ограничился экономическими санкциями. Вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке очень невелика, так как Трамп заявил, что не будет мстить с применением военной силы. Общее понимание того, что опасность войны за последнее время снизилась, привело к снижению цен на нефть. Что касается требований Ирака вывести войска США, то Трамп не станет легко соглашаться на вывод американских войск из Ирака", - считает эксперт.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска. Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американцы не сделают это первыми.