Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T14:11+0300
https://ria.ru/20200115/1563443978.html
Трамп не пойдет на вывод войск из Ирака, считает японский эксперт
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп не пойдет на вывод войск из Ирака, считает японский эксперт

14:11 15.01.2020
360
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТОКИО, 15 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Ситуация на Ближнем Востоке, скорее всего, не перерастет в крупномасштабные военные действия, при этом американский президент Дональд Трамп вряд ли согласится вывести войска США из Ирака. Таким мнением о развитии событий в этом регионе с РИА Новости поделилась Саканаси Сати – заместитель директора Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии.
Эксперт считает, что, несмотря на обострение напряженности, с самого начала было очевидно, что она не должна перерасти в крупное военное столкновение.
Американские военные в Ираке
Вчера, 03:32
СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
"США хотели показать, что не позволят в отношении себя таких действий, как нападение на американское посольство. Но Трамп с самого начала говорил о том, что не будет применять военную силу, и поэтому пока ограничился экономическими санкциями. Вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке очень невелика, так как Трамп заявил, что не будет мстить с применением военной силы. Общее понимание того, что опасность войны за последнее время снизилась, привело к снижению цен на нефть. Что касается требований Ирака вывести войска США, то Трамп не станет легко соглашаться на вывод американских войск из Ирака", - считает эксперт.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска. Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американцы не сделают это первыми.
В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
11 января, 14:45
Трамп назвал сценарий, по которому Ирак "заплатит" за вывод войск США
202102
Обсудить 1
Дональд ТрампЯпонияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Совета Европы
Комиссия СЕ готова содействовать России в изменении Конституции
Тегеран
Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал ситуацию с транзитом нефти через Белоруссию
Британский дипломат Роберт Макэр
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ
Президент Ирака Бархам Салех
Ирак не будет ареной для новой войны, заявил Салех
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с ИГ*
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани призвал извиниться за задержку в объявлении о крушении Boeing
Истребитель F-16 военно-воздушных сил Ирака
Иракская авиация уничтожила тренировочный лагерь террористов
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал возможность отмены встречи ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете
Актер Марат Башаров
На Украине пригрозили сорвать выступление Башарова
Сильвио Берлускони
Берлускони призвал Запад к конструктивным отношениям с Россией
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани раскритиковал идею заменить СВПД на "сделку Трампа"
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Лента новостейМолния