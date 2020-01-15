Комиссия СЕ готова содействовать России в изменении Конституции

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Венецианская комиссия Совета Европы готова содействовать властям РФ в реализации планов по изменению Конституции, сообщили РИА Новости в секретариате организации.
Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия тот страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы.