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Комиссия СЕ готова содействовать России в изменении Конституции
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РИА Новости

Комиссия СЕ готова содействовать России в изменении Конституции

14:09 15.01.2020
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© РИА Новости / Доминик БутенЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Здание Совета Европы . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Венецианская комиссия Совета Европы готова содействовать властям РФ в реализации планов по изменению Конституции, сообщили РИА Новости в секретариате организации.
Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия тот страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы.
Депутат Михаил Емельянов
Вчера, 13:57
В Госдуме предложили день для голосования по поправкам в Конституцию
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Венецианская комиссияСовет ЕвропыРоссияВ мире
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