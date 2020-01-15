Счетная палата оценила расходы на озвученные Путиным меры

"Прозвучавшие меры - достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей ... в год, я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП", - сказал он. Глава Счетной палаты также оценил послание президента как "самое дорогое" на его памяти.

По его мнению, результаты от выплат на детей для семей с низкими доходами можно будет увидеть уже через два месяца. "Если субсидия поступит в семью, то она поступит примерно через два месяца. ... Мы увидим влияние этих субсидий для бедных уже через два месяца, реально произойдет улучшение состояния семей", - отметил он.

При этом Кудрин добавил, что было бы лучше, если подобные инициативы были бы озвучены в начале бюджетного цикла. "Я полностью поддерживаю такого рода шаги, конечно, хотелось бы их увидеть раньше, в начале бюджетного цикла, а не когда уже бюджет принят, запущен и теперь, по сути, вносятся существенные корректировки", - сказал глава Счетной палаты.

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в среду, в частности, предложил с января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Также Путин предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч рублей, затем ежегодно его индексировать. При этом с января 2020 года семьи в России получат материнский капитал уже при рождении первенца, заявил президент. Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года.