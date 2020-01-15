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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:32+0300
https://ria.ru/20200115/1563443636.html
Счетная палата оценила расходы на озвученные Путиным меры
https://cdn25.img.ria.ru/images/156088/97/1560889727_0:247:2212:1491_1036x0_80_0_0_2072c4855ac4abcd18f3c35e9f2c5755.jpg
РИА Новости

Счетная палата оценила расходы на озвученные Путиным меры

14:04 15.01.2020 (обновлено: 14:32 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Прозвучавшие в послании президента РФ Владимира Путина меры потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей в год, изыскать потребуется 0,4-0,5% ВВП, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Прозвучавшие меры - достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей ... в год, я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП", - сказал он. Глава Счетной палаты также оценил послание президента как "самое дорогое" на его памяти.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
По его мнению, результаты от выплат на детей для семей с низкими доходами можно будет увидеть уже через два месяца. "Если субсидия поступит в семью, то она поступит примерно через два месяца. ... Мы увидим влияние этих субсидий для бедных уже через два месяца, реально произойдет улучшение состояния семей", - отметил он.
При этом Кудрин добавил, что было бы лучше, если подобные инициативы были бы озвучены в начале бюджетного цикла. "Я полностью поддерживаю такого рода шаги, конечно, хотелось бы их увидеть раньше, в начале бюджетного цикла, а не когда уже бюджет принят, запущен и теперь, по сути, вносятся существенные корректировки", - сказал глава Счетной палаты.
Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в среду, в частности, предложил с января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.
Также Путин предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч рублей, затем ежегодно его индексировать. При этом с января 2020 года семьи в России получат материнский капитал уже при рождении первенца, заявил президент. Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года.
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Послание президента России Федеральному собраниюАлексей КудринСчетная палата РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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