Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:03+0300
https://ria.ru/20200115/1563443571.html
Путин призвал парламент нести ответственность за работу правительства
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/18/1563441826_0:242:3212:2048_1036x0_80_0_0_d4856e02ff683d92fdbc6b2d565135e3.jpg
РИА Новости

Путин призвал парламент нести ответственность за работу правительства

13:30 15.01.2020 (обновлено: 14:03 15.01.2020)
237
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что парламент страны должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства РФ.
По словам Путина, российское общество становится более зрелым, ответственным, требовательным, а политические силы России, несмотря на разность подходов к стоящим задачам, выступают с патриотических позиций, отражают интересы своих сторонников и избирателей.
"При этом практически все фракции, представленные в Государственной думе, а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса полностью", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
210000
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин призвал повысить роль губернаторов в выработке решений
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин задал вектор на национализацию элит, заявили политологи
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Путин рассказал, зачем парламенту право формировать правительство
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил, что надо обеспечить сменяемость и обновление власти
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила идею назначения парламентом членов правительства
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции норму о МРОТ
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: руководители силовых ведомств должны назначаться президентом
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент должен сохранить за собой управление армией, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил дать Совфеду полномочия отстранять судей КС и ВС
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: министры и губернаторы не должны иметь иностранного гражданства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Лента новостейМолния