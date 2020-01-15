Путин призвал парламент нести ответственность за работу правительства

"При этом практически все фракции, представленные в Государственной думе, а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса полностью", - сказал Путин.