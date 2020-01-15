Путин призвал парламент нести ответственность за работу правительства

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что парламент страны должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства РФ.
По словам Путина, российское общество становится более зрелым, ответственным, требовательным, а политические силы России, несмотря на разность подходов к стоящим задачам, выступают с патриотических позиций, отражают интересы своих сторонников и избирателей.
"При этом практически все фракции, представленные в Государственной думе, а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса полностью", - сказал Путин.
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