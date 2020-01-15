"Ростелеком" оценил идею о бесплатном доступе к интернет-ресурсам

"Наша компания поддерживает инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. В любой жизненной ситуации человек должен иметь право воспользоваться социальной или государственной услугой в онлайн-режиме", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".

"Более того, как известно, наша компания с 2014 года реализует проект устранения цифрового неравенства, который предусматривает строительство 14 тысяч точек доступа в Wi-Fi в малых сельских населенных пунктах (построено уже более 10 тысяч точек). Еще в 2017 году "Ростелеком" сделал бесплатным доступ в интернет в этих точках. Таким образом, сельские жители имеют возможность совершенно бесплатно решать свои задачи в онлайн-среде", - добавили в компании.