"Ростелеком" оценил идею о бесплатном доступе к интернет-ресурсам

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Крупнейший российский телеком-оператор "Ростелеком" поддерживает инициативу президента РФ по бесплатному доступу к социально значимым интернет-ресурсам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.
"Наша компания поддерживает инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. В любой жизненной ситуации человек должен иметь право воспользоваться социальной или государственной услугой в онлайн-режиме", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".
В компании полагают, что это касается, например, портала госуслуг или сайтов государственных органов, служб социальной защиты, медицинских организаций.
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"Более того, как известно, наша компания с 2014 года реализует проект устранения цифрового неравенства, который предусматривает строительство 14 тысяч точек доступа в Wi-Fi в малых сельских населенных пунктах (построено уже более 10 тысяч точек). Еще в 2017 году "Ростелеком" сделал бесплатным доступ в интернет в этих точках. Таким образом, сельские жители имеют возможность совершенно бесплатно решать свои задачи в онлайн-среде", - добавили в компании.