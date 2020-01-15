В Госдуме предложили день для голосования по поправкам в Конституцию

Послание президента РФ Федеральному собранию. Основные тезисы Президент РФ Владимир Путин выступил с 16-м посланием Федеральному собранию о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на ближайший год. Мероприятие проходило в московском Манеже в присутствии около 1300 приглашенных.