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В Госдуме предложили день для голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

В Госдуме предложили день для голосования по поправкам в Конституцию

13:57 15.01.2020
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© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"Депутат Михаил Емельянов
Депутат Михаил Емельянов
© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"
Депутат Михаил Емельянов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Голосование по изменениям в Конституции можно было бы провести в единый день голосования в сентябре и уже после вносить соответствующие законопроекты в Госдуму на основе волеизъявления народа, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
По мнению депутата, сначала "должны быть сформулированы предложения по изменению Конституции", а уже потом организовано соответствующее голосование.
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"Я думаю, что вполне это может быть в сентябре в единый день голосования. Я думаю, можно было бы успеть, если будет согласие всех сегментов общества", - сказал Емельянов.
По словам парламентария, "сначала основные тезисы должны быть сформулированы, ...отобраны всенародно".
"На их основании Дума должна уже принять конкретные законы", - добавил парламентарий.
Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли внесены законопроекты в Госдуму уже после голосования, Емельянов ответил утвердительно: "Я думаю, да".
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Михаил Емельянов (политик)Госдума РФПолитика
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