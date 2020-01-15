В Госдуме предложили день для голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Голосование по изменениям в Конституции можно было бы провести в единый день голосования в сентябре и уже после вносить соответствующие законопроекты в Госдуму на основе волеизъявления народа, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
По мнению депутата, сначала "должны быть сформулированы предложения по изменению Конституции", а уже потом организовано соответствующее голосование.
"Я думаю, что вполне это может быть в сентябре в единый день голосования. Я думаю, можно было бы успеть, если будет согласие всех сегментов общества", - сказал Емельянов.
По словам парламентария, "сначала основные тезисы должны быть сформулированы, ...отобраны всенародно".
"На их основании Дума должна уже принять конкретные законы", - добавил парламентарий.
Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли внесены законопроекты в Госдуму уже после голосования, Емельянов ответил утвердительно: "Я думаю, да".
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