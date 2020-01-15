Голикова: средства на реализацию предложений Путина в соцсфере есть

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бюджетные средства на реализацию предложений президента РФ Владимира Путина в социальной сфере есть, с сегодняшнего дня уже начнется подготовка изменений в законодательство, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу заверить всех, что средства в бюджете есть, средства будут предусмотрены, соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов. Безусловно, окончательные расчеты мы проведем тогда, когда выйдут поручения к посланию президента, но с сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия-1".
В среду глава государства обратился с посланием к Федеральному Собранию.