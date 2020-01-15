Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:03+0300
https://ria.ru/20200115/1563442944.html
Голикова: средства на реализацию предложений Путина в соцсфере есть
https://cdn24.img.ria.ru/images/155687/53/1556875392_0:164:2785:1731_1036x0_80_0_0_1fed4b773ca29c96a9b186a5c0e266ff.jpg
РИА Новости

Голикова: средства на реализацию предложений Путина в соцсфере есть

13:50 15.01.2020 (обновлено: 14:03 15.01.2020)
376
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бюджетные средства на реализацию предложений президента РФ Владимира Путина в социальной сфере есть, с сегодняшнего дня уже начнется подготовка изменений в законодательство, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу заверить всех, что средства в бюджете есть, средства будут предусмотрены, соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов. Безусловно, окончательные расчеты мы проведем тогда, когда выйдут поручения к посланию президента, но с сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия-1".
В среду глава государства обратился с посланием к Федеральному Собранию.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Вчера, 12:22Послание президента России Федеральному собранию
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
730002
Обсудить 2
Послание президента России Федеральному собраниюТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Лента новостейМолния