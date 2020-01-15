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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:11+0300
https://ria.ru/20200115/1563442907.html
Зюганов поддержал предложенные Путиным идеи по изменению Конституции
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РИА Новости

Зюганов поддержал предложенные Путиным идеи по изменению Конституции

13:50 15.01.2020 (обновлено: 14:11 15.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал предложенные президентом идеи по изменению Конституции: направление по ее "ремонту" выбрано правильное, считает политик.
"Я считал, что это не Конституция Российской Федерации, я считал, что это Конституция, которая нам навязана извне под выстрелы оружия. Там полный перекос во власти: президент имеет полномочия, которых ни царь, ни генсек не имел. Но сейчас направление "ремонта" Конституции абсолютно верное, мы будем многое поддерживать", - заявил он журналистам.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Вчера, 13:58Послание президента России Федеральному собранию
Жириновский предложил дату голосования по поправкам в Конституцию
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияПолитика
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