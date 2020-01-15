Зюганов поддержал предложенные Путиным идеи по изменению Конституции

"Я считал, что это не Конституция Российской Федерации, я считал, что это Конституция, которая нам навязана извне под выстрелы оружия. Там полный перекос во власти: президент имеет полномочия, которых ни царь, ни генсек не имел. Но сейчас направление "ремонта" Конституции абсолютно верное, мы будем многое поддерживать", - заявил он журналистам.