Зюганов поддержал предложенные Путиным идеи по изменению Конституции

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал предложенные президентом идеи по изменению Конституции: направление по ее "ремонту" выбрано правильное, считает политик.
"Я считал, что это не Конституция Российской Федерации, я считал, что это Конституция, которая нам навязана извне под выстрелы оружия. Там полный перекос во власти: президент имеет полномочия, которых ни царь, ни генсек не имел. Но сейчас направление "ремонта" Конституции абсолютно верное, мы будем многое поддерживать", - заявил он журналистам.