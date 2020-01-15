Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T13:50+0300
https://ria.ru/20200115/1563442867.html
Голикова оценила идею назначения парламентом членов правительства
https://cdn21.img.ria.ru/images/155798/92/1557989250_0:198:3022:1897_1036x0_80_0_0_147a132e715c7f01ec11aaba01bd8a42.jpg
РИА Новости

Голикова оценила идею назначения парламентом членов правительства

13:50 15.01.2020
558
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не видит никаких проблем в том, чтобы парламент нес ответственность за формирование правительства, поскольку это будет повышать общую ответственность за реализацию задач, стоящих перед страной.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сказал, что ответственность парламента за формирование правительства повышает и ответственность за результаты работы кабмина. По словам главы государства, практически все фракции, представленные в Госдуме, считают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 12:05
Послание президента РФ Федеральному собранию. Основные тезисыПрезидент РФ Владимир Путин выступил с 16-м посланием Федеральному собранию о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на ближайший год. Мероприятие проходило в московском Манеже в присутствии около 1300 приглашенных.
"Я не вижу в этом никаких проблем. Мы сегодня плотно работаем с парламентом, мы всегда выступаем в парламенте по тем вопросам, которые относятся к нашей непосредственной компетенции. Поэтому это только повысит, с одной стороны, нашу ответственность, с другой стороны - ответственность парламента за наше назначение и приблизит нас к общей ответственности за реализацию задач, которые стоят перед страной", - сказала Голикова в эфире канала "Россия 1".
420003
Обсудить 1
Татьяна ГоликоваГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила решение Путина отдать часть полномочий парламенту
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов поддержал предложенные Путиным идеи по изменению Конституции
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков
Татьяна Голикова
Голикова: средства на реализацию предложений Путина в соцсфере есть
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил, что надо обеспечить сменяемость и обновление власти
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Матвиенко считает, что роль парламента должна быть выше
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил дать Совфеду полномочия отстранять судей КС и ВС
Депутат Михаил Емельянов
В Госдуме предложили день для голосования по поправкам в Конституцию
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Кудрин оценил разделение полномочий премьера и президента в экономике
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский предложил дату голосования по поправкам в Конституцию
Здание Совета Европы
Комиссия СЕ готова содействовать России в изменении Конституции
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: министры и губернаторы не должны иметь иностранного гражданства
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Лента новостейМолния