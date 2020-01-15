Голикова оценила идею назначения парламентом членов правительства

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не видит никаких проблем в том, чтобы парламент нес ответственность за формирование правительства, поскольку это будет повышать общую ответственность за реализацию задач, стоящих перед страной.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сказал, что ответственность парламента за формирование правительства повышает и ответственность за результаты работы кабмина. По словам главы государства, практически все фракции, представленные в Госдуме, считают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства.
Вчера, 12:05Послание президента РФ Федеральному собранию. Основные тезисыПрезидент РФ Владимир Путин выступил с 16-м посланием Федеральному собранию о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на ближайший год. Мероприятие проходило в московском Манеже в присутствии около 1300 приглашенных.
"Я не вижу в этом никаких проблем. Мы сегодня плотно работаем с парламентом, мы всегда выступаем в парламенте по тем вопросам, которые относятся к нашей непосредственной компетенции. Поэтому это только повысит, с одной стороны, нашу ответственность, с другой стороны - ответственность парламента за наше назначение и приблизит нас к общей ответственности за реализацию задач, которые стоят перед страной", - сказала Голикова в эфире канала "Россия 1".