Роухани призвал извиниться за задержку в объявлении о крушении Boeing

Больше, чем преступление. Иран обвинили в атаке на Boeing по ошибке Из доказательств – невнятное видео в темном небе и некие разведданные, что добывались там же, где содержимое пробирки Пауэлла. Но версию о случайном попадании иранской ракеты российского производства в украинский Boeing запад все равно назначает рабочей.