Роухани призвал извиниться за задержку в объявлении о крушении Boeing

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что вооруженным силам страны следует извиниться за то, что медлили с объявлением новостей после крушения украинского самолета.
"Конечно, наши люди хотят быть уверены, что власти честны с ними... Если в объявлении новостей, информировании людей о том, что произошло, были промедления или наш тон был неприемлем, нам нужно признать это и компенсировать", - заявил Роухани, выступая в среду на заседании кабинета министров. Трансляция велась на телеканале Press TV.
Роухани призвал представителей вооруженных сил объяснить людям о том, какая работа была проделана после крушения, и что у ВС не было намерения "скрывать что-либо от них".
"Никто просто не мог такого представить, что пассажирский самолет потерпел бы крушение у международного аэропорта... В любом случае, если они (ВС Ирана - ред.) даже немного опоздали с объявлением новостей, им следует извиниться, если их тон в разговоре с людьми был неуместен, вооруженным силам следует извиниться. Мы всегда должны прямо извиняться перед людьми при необходимости", - добавил президент.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Иранские военные позже заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
10 января, 16:41АкцентыБольше, чем преступление. Иран обвинили в атаке на Boeing по ошибкеИз доказательств – невнятное видео в темном небе и некие разведданные, что добывались там же, где содержимое пробирки Пауэлла. Но версию о случайном попадании иранской ракеты российского производства в украинский Boeing запад все равно назначает рабочей.