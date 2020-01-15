Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T13:41+0300
https://ria.ru/20200115/1563442390.html
Роухани призвал извиниться за задержку в объявлении о крушении Boeing
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани призвал извиниться за задержку в объявлении о крушении Boeing

13:41 15.01.2020
621
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что вооруженным силам страны следует извиниться за то, что медлили с объявлением новостей после крушения украинского самолета.
"Конечно, наши люди хотят быть уверены, что власти честны с ними... Если в объявлении новостей, информировании людей о том, что произошло, были промедления или наш тон был неприемлем, нам нужно признать это и компенсировать", - заявил Роухани, выступая в среду на заседании кабинета министров. Трансляция велась на телеканале Press TV.
Назначенный Верховной Радой исполняющим обязанности президента Украины Александр Турчинов на заседании Верховной Рады Украины. 3 июня 2016
11 января, 20:20
Турчинов заявил о "причастности" России к крушению Boeing в Тегеране
Роухани призвал представителей вооруженных сил объяснить людям о том, какая работа была проделана после крушения, и что у ВС не было намерения "скрывать что-либо от них".
"Никто просто не мог такого представить, что пассажирский самолет потерпел бы крушение у международного аэропорта... В любом случае, если они (ВС Ирана - ред.) даже немного опоздали с объявлением новостей, им следует извиниться, если их тон в разговоре с людьми был неуместен, вооруженным силам следует извиниться. Мы всегда должны прямо извиняться перед людьми при необходимости", - добавил президент.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Иранские военные позже заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Больше, чем преступление. Иран обвинили в атаке на Боинг по ошибке
10 января, 16:41Акценты
Больше, чем преступление. Иран обвинили в атаке на Boeing по ошибкеИз доказательств – невнятное видео в темном небе и некие разведданные, что добывались там же, где содержимое пробирки Пауэлла. Но версию о случайном попадании иранской ракеты российского производства в украинский Boeing запад все равно назначает рабочей.
1320204
Обсудить 0
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Хасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
Рекомендуем
Британский дипломат Роберт Макэр
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани раскритиковал идею заменить СВПД на "сделку Трампа"
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции норму о МРОТ
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с ИГ*
Тегеран
Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Тегеран игнорирует запросы по расследованию катастрофы, заявил Киев
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
Здание Совета Европы
Комиссия СЕ готова содействовать России в изменении Конституции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Матвиенко считает, что роль парламента должна быть выше
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал ситуацию с транзитом нефти через Белоруссию
Видео возможного попадания двух ракет в Boeing
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Лента новостейМолния