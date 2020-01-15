Послание Путина Федеральному собранию длилось один час 12 минут

За прошедшие годы выступления Владимира Путина продолжались в среднем чуть более одного часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. До этого рекорд продолжительности послания принадлежал Дмитрию Медведеву, который, будучи президентом, в 2009 году выступал почти 1 час 40 минут.​ В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации - около 48 минут.