Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин , выступая с посланием к Федеральному собранию, предложил внести ряд поправок в Конституцию страны и вынести их на голосование среди граждан.

Глава государства подчеркнул, что сегодня нет необходимости в принятии нового основного закона, как об этом заявляют некоторые политики.

"Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан", — пояснил президент.

Так, Путин предложил внести поправки, которые "прямо гарантируют приоритет Конституции России" в правовом пространстве страны.

"Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции". Владимир Путин

Помимо этого, президент заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого принимают участие главы всех регионов.

"За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов", — подчеркнул президент.

Ряд предлагаемых изменений касается кандидатов на высший пост в стране.

Так, по предложению Путина, претендовать на роль президента может гражданин России, постоянно проживающий на ее территории не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство.

"Смысл, миссия государственной службы именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом и никак иначе, без всяких полутонов и допущений". Владимир Путин

Также Путин заявил, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, "но согласен с этим".

В целом в Конституции необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, отметил президент, так как разрыв между ними и "запутанность полномочий" отрицательно сказываются на людях.

Помимо этого, Путин предложил закрепить за Госдумой утверждение главы правительства, а затем по представлению премьера всех вице-премьеров и федеральных министров.

"Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", — сказал глава государства.

Путин также предложил закрепить в Конституции "принципы достойного пенсионного обеспечения", то есть "регулярную индексацию пенсий".

Россия, по словам президента, "с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и <…> просто существовать стабильно в форме парламентской республики".

"Россия должна оставаться сильной президентской республикой". Владимир Путин

Президент подчеркнул, что необходимо провести голосование среди граждан по всему пакету предложенных поправок в Конституцию и принимать окончательное решение только по его результатам.