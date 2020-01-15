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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:50+0300
https://ria.ru/20200115/1563441117.html
Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/11/1563441146_0:0:2766:1556_1036x0_80_0_0_a504163423834ea8c89d639195daab5c.jpg
РИА Новости

Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию

13:17 15.01.2020 (обновлено: 15:50 15.01.2020)
28220
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, предложил внести ряд поправок в Конституцию страны и вынести их на голосование среди граждан.
Глава государства подчеркнул, что сегодня нет необходимости в принятии нового основного закона, как об этом заявляют некоторые политики.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Вчера, 13:58Послание президента России Федеральному собранию
Жириновский предложил дату голосования по поправкам в Конституцию
"Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан", — пояснил президент.
Так, Путин предложил внести поправки, которые "прямо гарантируют приоритет Конституции России" в правовом пространстве страны.

"Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Владимир Путин
Помимо этого, президент заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого принимают участие главы всех регионов.
"За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов", — подчеркнул президент.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Вчера, 13:50Послание президента России Федеральному собранию
Зюганов поддержал предложенные Путиным идеи по изменению Конституции
Ряд предлагаемых изменений касается кандидатов на высший пост в стране.
Так, по предложению Путина, претендовать на роль президента может гражданин России, постоянно проживающий на ее территории не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство.

"Смысл, миссия государственной службы именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Владимир Путин
Также Путин заявил, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, "но согласен с этим".
Запрос на перемены: о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

Демонстрация графика продолжительности жизни в 2000 - 2030 годы во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В целом в Конституции необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, отметил президент, так как разрыв между ними и "запутанность полномочий" отрицательно сказываются на людях.
Здание Совета Европы
Вчера, 14:09
Комиссия СЕ готова содействовать России в изменении Конституции
Помимо этого, Путин предложил закрепить за Госдумой утверждение главы правительства, а затем по представлению премьера всех вице-премьеров и федеральных министров.
"Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", — сказал глава государства.
Путин также предложил закрепить в Конституции "принципы достойного пенсионного обеспечения", то есть "регулярную индексацию пенсий".
Россия, по словам президента, "с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и <…> просто существовать стабильно в форме парламентской республики".

"Россия должна оставаться сильной президентской республикой".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что необходимо провести голосование среди граждан по всему пакету предложенных поправок в Конституцию и принимать окончательное решение только по его результатам.
"Мнение людей, наших граждан, народа — как носителя суверенитета и главного источника власти — должно быть определяющим. Все, в конечном счете, решают люди", — заключил Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 13:16Послание президента России Федеральному собранию
Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Насчёт ценза оседлости 25 лет и исключения двойного гражданства - отличная идея и распространить её надо не только на президентский пост но и на всех депутатов и сенторов
15 января, 14:18
Имя Фамилия Фамилия
8710001
Да какая разница, что там в конституции написано. Кто ее соблюдает? Кто ее вообще читал...
15 января, 14:03
Серый Wolf
16412054
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