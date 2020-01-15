Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти

"Уже говорил, что наша задача - обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, причем на всей территории страны. Именно на достижение такой цели направлены национальные проекты, все наши планы развития. Вместе с тем, вы знаете, к каким проблемам в образовании, здравоохранения, да и в других сферах приводит разрыв, я уже много раз об этом говорил, между государственным и муниципальным уровнем власти. И такая разделенность, запутанность полномочий, прежде всего, отрицательно сказывается на людях", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.