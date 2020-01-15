Путин призвал усилить роль Конституционного суда

"Для повышения качества отечественного законодательства, для надежной защиты интересов граждан предлагаю усилить роль Конституционного суда, а именно наделить его возможностью по запросам президента проверять конституционность законопроектов принятых Федеральным собранием до их подписания главой государства", - сказал он.

По словам Путина, можно подумать и о распространении полномочий КС РФ оценивать на соответствие не только законы, но и другие нормативно-правовые акты в органах государственной власти как федерального, так и регионального уровней.