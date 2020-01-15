Путин: в российских регионах не должно быть доморощенной законности

"Что касается позиций территорий по кандидатуре прокурора в субъекте федерации, то она может быть учтена в ходе консультаций в Совете Федерации, которая как раз и является палатой регионов. У нас не может быть какой-то своей доморощенной законности в одном и другом регионе. А значит прокурор - это сквозная верховная власть, следящая за исполнением законов, вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера", - заявил президент в ходе послания к Федеральному собранию.