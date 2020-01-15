Путин: руководители силовых ведомств должны назначаться президентом

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Президент Российской Федерации должен сохранить за собой прямое управление Вооруженными Силами и всеми правоохранительными системами страны, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"За президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всеми правоохранительными системами. Но и в этом случае считаю необходимым сделать еще один шаг для обеспечения большего баланса между ветвями власти", - сказал глава государства в послании Федеральному собранию.
В этой связи президент предложил предусмотреть, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило "по итогам консультаций с Советом Федерации".