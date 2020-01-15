Путин сообщил о создании комплекса документов по Второй мировой

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне, который будет доступен как россиянам, так и иностранцам, создадут в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан и для всего мира. Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущим поколением", - сказал он, обращаясь с посланием Федеральному собранию.