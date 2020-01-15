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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T13:53+0300
https://ria.ru/20200115/1563440467.html
Путин сообщил о создании комплекса документов по Второй мировой
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РИА Новости

Путин сообщил о создании комплекса документов по Второй мировой

13:09 15.01.2020 (обновлено: 13:53 15.01.2020)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне, который будет доступен как россиянам, так и иностранцам, создадут в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан и для всего мира. Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущим поколением", - сказал он, обращаясь с посланием Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 02:25
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
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