Путин сообщил о создании комплекса документов по Второй мировой

"В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан и для всего мира. Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущим поколением", - сказал он, обращаясь с посланием Федеральному собранию.