Путин призвал закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета

"По моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.