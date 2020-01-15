Путин призвал закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета.
"По моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>