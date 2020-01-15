Путин: изменения в Конституции должны гарантировать ее приоритет

"Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого - восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами. Россия вернулась в международную политику как страна с мнением, с которым нельзя не считаться. Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства, его способность защитить социальные права граждан, а национальную экономику - от любых попыток внешнего давления", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.