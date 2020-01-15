Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты

"Еще более жесткие требования должны применяться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.