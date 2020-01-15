Путин призвал "не почивать на лаврах" в вопросах безопасности

"Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире; разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения", - сказал Путин в послании Федеральному Собранию.