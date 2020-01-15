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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T13:07+0300
https://ria.ru/20200115/1563439953.html
Путин призвал "не почивать на лаврах" в вопросах безопасности
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/97/1563439724_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_86d6c76fe148abd7939051225e5172b8.jpg
РИА Новости

Путин призвал "не почивать на лаврах" в вопросах безопасности

13:01 15.01.2020 (обновлено: 13:07 15.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед, однако и здесь нельзя "почивать на лаврах", заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире; разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения", - сказал Путин в послании Федеральному Собранию.
"Сегодня мы так и делаем", - отметил глава государства.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 02:25
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
1621002
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияБезопасность
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