Потенциал всех уровней власти нуждается в развитии, заявил Путин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Потенциал всех уровней власти РФ нуждается в дальнейшем развитии, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. В этой гармонии сильной державы и благополучия людей вижу основу нашего будущего, движение к этой цели возможно только при активном участии общества, наших граждан, и, конечно, при напряженной результативной работе всех ветвей и уровней власти, потенциал которой требует дальнейшего развития", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>