Потенциал всех уровней власти нуждается в развитии, заявил Путин

"Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. В этой гармонии сильной державы и благополучия людей вижу основу нашего будущего, движение к этой цели возможно только при активном участии общества, наших граждан, и, конечно, при напряженной результативной работе всех ветвей и уровней власти, потенциал которой требует дальнейшего развития", - сказал Путин.