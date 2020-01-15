РФ впервые обгоняет другие страны по созданию нового ядерного оружия

"Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот - другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - сказал он.