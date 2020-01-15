РФ впервые обгоняет другие страны по созданию нового ядерного оружия

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия впервые в истории обгоняет другие страны мира по созданию нового ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот - другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - сказал он.
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Во время выступления перед Федеральным Собранием 1 марта 2018 года Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
Некоторые из них уже успели заступить на вооружение. С декабря 2019 года заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов-носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", началось серийное производство ракетных комплексов "Авангард", который поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Ведется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", летные испытания которой, как сообщалось, должны начаться в 2020 году.
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>