Путин поручил принять технологический законодательный пакет

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.
Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.
Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.
Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.
По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.
По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка
Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка
Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.
Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.
Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.
Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.
Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.
Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.
Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.
Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.
Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.
Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.
Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.
Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.
Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.
Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.
На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.
На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.
Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.
Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.
По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка
Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.
Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.
Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.
Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.
Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.
Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.
Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.
На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.