Путин поручил принять технологический законодательный пакет

"Исследователям, инженерам предпринимателям мы должны обеспечить свободу работы научного инновационного поиска. Я прошу правительство и депутатов Государственной думы ускорить рассмотрение так называемого технологического законодательного пакета. Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных", - сказал Путин.