Путин заявил о необходимости сохранения правды о Великой Отечественной

"Для России 9 мая - это самый великий и святой праздник… Наша память - не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, он закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты", - сказал он.