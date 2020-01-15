Путин призвал совершить прорыв в ИИ, генетике и цифровых технологиях

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия способна достичь такого же масштабного прорыва в искусственном интеллекте, генетике, цифровых и энерготехнологиях, как и в обороне, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, и мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь прежде всего об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях. Убежден, мы способны достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере", - сказал глава государства.
Путин отметил, что для решения сложных технологических задач Россия продолжит развивать исследовательскую инфраструктуру.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>