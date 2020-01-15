Путин поручил ускорить принятие законопроектов о СЗПК

"Мы договорились в течение 6 лет не менять налоговые условия для бизнеса, таким образом обеспечить более широкий горизонт для планирования инвестиций. Я обращаюсь к депутатам, к правительству: нужно ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений", - заявил Путин в среду, оглашая послание Федеральному собранию.

Он уточнил, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов должны быть зафиксированы на три года. Глава государства подчеркнул, что эти гарантии должны стать нормой закона.