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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T13:14+0300
https://ria.ru/20200115/1563439231.html
Путин поручил ускорить принятие законопроектов о СЗПК
https://cdn25.img.ria.ru/images/156343/88/1563438887_182:291:2949:1847_1036x0_80_0_0_66158d91e70f72739043ec35848bc875.jpg
РИА Новости

Путин поручил ускорить принятие законопроектов о СЗПК

12:51 15.01.2020 (обновлено: 13:14 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и парламенту ускорить принятие законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.
"Мы договорились в течение 6 лет не менять налоговые условия для бизнеса, таким образом обеспечить более широкий горизонт для планирования инвестиций. Я обращаюсь к депутатам, к правительству: нужно ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений", - заявил Путин в среду, оглашая послание Федеральному собранию.
Он уточнил, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов должны быть зафиксированы на три года. Глава государства подчеркнул, что эти гарантии должны стать нормой закона.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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