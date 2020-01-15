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Туризм
2020-01-15T15:43+0300
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АТОР: в Таррагоне, где произошел взрыв, нет групп туристов из России
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РИА Новости

АТОР: в Таррагоне, где произошел взрыв, нет групп туристов из России

15:43 15.01.2020
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© AP Photo / Laura_presicce videoВзрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
© AP Photo / Laura_presicce video
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Организованных туристов из России в испанской провинции Таррагона, где произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, сейчас нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вечером во вторник, 14 января, мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе (там производят этиленоксид, гликоли и производные этиленоксида) в провинции Таррагона. Погиб один человек, пожарные продолжают поиск одного пропавшего без вести.
Служба гражданской защиты заявила, что токсичного облака в воздухе нет. Пожарные расчеты взяли под контроль возгорание, которое началось после взрыва. В настоящее время они следят за процессом выгорания этиленоксида в баке, где произошел взрыв, и пытаются не допустить утечки химических веществ из другого бака.
"Организованных туристов из России в Таррагоне сейчас, в низкий сезон точно нет. Хотя не исключено, что там могут оказаться индивидуальные туристы из нашей страны, но и их буквально единицы", — заявила Ломидзе.
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