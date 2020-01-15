Путин похвалил ЦБ за повышение доступности кредитов для экономики

"Для уверенного роста инвестиций экономике нужны так называемые длинные деньги - это мы все хорошо знаем, это прямая ответственность Банка России. Отмечу его последовательную линию на повышение доступности кредита для реального сектора экономики", - заявил Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

В декабре Набиуллина отметила, что доступность кредитных средств больше не является главной проблемой для бизнеса в России благодаря снизившимся ставкам. По ее словам, ставки в реальном выражении, за вычетом инфляции, находятся примерно на том же уровне, как в странах с развивающимися экономиками. Регулятор в 2019 году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта и теперь составляет 6,25% годовых.