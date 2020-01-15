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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T13:28+0300
https://ria.ru/20200115/1563439002.html
Путин похвалил ЦБ за повышение доступности кредитов для экономики
https://cdn21.img.ria.ru/images/156343/87/1563438768_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_34c315b64bf4b012a3ab13668d771b17.jpg
РИА Новости

Путин похвалил ЦБ за повышение доступности кредитов для экономики

12:48 15.01.2020 (обновлено: 13:28 15.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил Банк России за последовательную работу по повышению доступности кредитов для экономики.
"Для уверенного роста инвестиций экономике нужны так называемые длинные деньги - это мы все хорошо знаем, это прямая ответственность Банка России. Отмечу его последовательную линию на повышение доступности кредита для реального сектора экономики", - заявил Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла о том, что экономический рост невозможен без притока долгосрочных инвестиций. По ее словам, длинные деньги в экономике формируются в первую очередь пенсионными фондами, страховыми компаниями - это те, которых называют институциональными инвесторами. Однако, пока в стране их доля на финансовом рынке чрезвычайно мала. Тем не менее, регулятор продолжит работу по развитию финансового рынка РФ.
В декабре Набиуллина отметила, что доступность кредитных средств больше не является главной проблемой для бизнеса в России благодаря снизившимся ставкам. По ее словам, ставки в реальном выражении, за вычетом инфляции, находятся примерно на том же уровне, как в странах с развивающимися экономиками. Регулятор в 2019 году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта и теперь составляет 6,25% годовых.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 02:25
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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