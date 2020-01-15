Выплаты на детей от трех до семи лет составят 5,5 тысячи рублей

"Кого затронет эта мера и как она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией... В каждом субъекте РФ, как я уже сказал, доходы могут разниться. И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи, но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже целиком. В каждом регионе по-разному. Будем выплачивать полный ПМ (прожиточный минимум - ред.) - это 11 с лишим тысяч. Здесь цифры тоже будут разные, но примерно, в среднем, это будет 11 тысяч на ребенка в месяц", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию