Выплаты на детей от трех до семи лет составят 5,5 тысячи рублей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выплаты на ребенка от трех до семи лет первоначально составят половину прожиточного минимума и составят 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
"Кого затронет эта мера и как она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией... В каждом субъекте РФ, как я уже сказал, доходы могут разниться. И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи, но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже целиком. В каждом регионе по-разному. Будем выплачивать полный ПМ (прожиточный минимум - ред.) - это 11 с лишим тысяч. Здесь цифры тоже будут разные, но примерно, в среднем, это будет 11 тысяч на ребенка в месяц", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент добавил, что для того, чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. При этом глава государство сделал акцент на необходимости сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан: чтобы все можно было оформить без очередей и иных преград или же дистанционно через соответствующий государственный портал.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>