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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T13:10+0300
https://ria.ru/20200115/1563438770.html
Путин: родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствам
https://cdn24.img.ria.ru/images/156343/79/1563437978_0:0:2754:1549_1036x0_80_0_0_63371b20ccb03e3a0a35d697ec460439.jpg
РИА Новости

Путин: родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствам

12:45 15.01.2020 (обновлено: 13:10 15.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить нужные лекарства, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
"Родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать", - сказал Путин.
Он призвал правительство ускорить работу в данном направлении.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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22 августа 2019, 08:00Специальный репортаж
Почему дети умирают, не дождавшись незарегистрированных лекарств
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияОбщество
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