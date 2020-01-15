Путин: родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствам

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить нужные лекарства, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
"Родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать", - сказал Путин.
Он призвал правительство ускорить работу в данном направлении.
22 августа 2019, 08:00Специальный репортажПочему дети умирают, не дождавшись незарегистрированных лекарств