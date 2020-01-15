Путин назвал рост реальных доходов важнейшей задачей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Важнейшей задачей правительства и Центробанка является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, что это важнейшая задача правительства и Центрального банка", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>