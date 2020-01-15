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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T13:26+0300
https://ria.ru/20200115/1563438699.html
Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
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РИА Новости

Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

12:44 15.01.2020 (обновлено: 13:26 15.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия должна запустить новый инвестиционный цикл, прирост вложений с 2020 года должен составлять не менее 5% в год, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году", - сказал Путин.
Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, инвестиции в основной капитал должны вырасти на 5%, в 2021 году - на 6,5%.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 00:00
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияЭкономика
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