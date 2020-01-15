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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T13:13+0300
https://ria.ru/20200115/1563438648.html
Контроль качества лекарственных препаратов в РФ усилят на всех этапах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156343/86/1563438673_0:100:2324:1407_1036x0_80_0_0_df4575689e76bcf1bd37019c9ad2a5b4.jpg
РИА Новости

Контроль качества лекарственных препаратов в РФ усилят на всех этапах

12:43 15.01.2020 (обновлено: 13:13 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Контроль качества лекарственных препаратов в РФ будет усилен на всех этапах, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
"Существенные изменения (предстоят - Прим. ред.) в сфере контроля качества лекарственных препаратов, он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных сетях", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияОбщество
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