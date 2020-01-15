Контроль качества лекарственных препаратов в РФ усилят на всех этапах

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Контроль качества лекарственных препаратов в РФ будет усилен на всех этапах, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
"Существенные изменения (предстоят - Прим. ред.) в сфере контроля качества лекарственных препаратов, он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных сетях", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>