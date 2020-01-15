Путин прокомментировал ситуацию с закупками жизненно важных лекарств

"Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств... Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, словно речь шла о закупке канцтоваров. А люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться", - сказал Путин.