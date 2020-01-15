Путин прокомментировал ситуацию с закупками жизненно важных лекарств

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Многие чиновники в прошлом году рассуждали о госзакупках лекарств как о закупках канцтоваров, такая ситуация не должна повториться, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств... Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, словно речь шла о закупке канцтоваров. А люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
18 декабря 2019, 12:37Минздрав подготовил письмо-пояснение о закупках лекарств