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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T13:11+0300
https://ria.ru/20200115/1563438369.html
Путин прокомментировал ситуацию с закупками жизненно важных лекарств
https://cdn24.img.ria.ru/images/156343/79/1563437978_0:0:2754:1549_1036x0_80_0_0_63371b20ccb03e3a0a35d697ec460439.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал ситуацию с закупками жизненно важных лекарств

12:42 15.01.2020 (обновлено: 13:11 15.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Многие чиновники в прошлом году рассуждали о госзакупках лекарств как о закупках канцтоваров, такая ситуация не должна повториться, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств... Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, словно речь шла о закупке канцтоваров. А люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Минздрав подготовил письмо-пояснение о закупках лекарств
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