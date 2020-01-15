Путин предложил изменить порядок приема в медвузы в части целевых квот

"В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%", - заявил Путин.

По его словам, квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов, но они в свою очередь "должны будут предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди".