Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Посол Посол Великобритании Иране Роберт Макэр уехал из Тегерана, сообщает агентство Tasnim.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана рассматривает возможность высылки Макэра в соответствии с международными законами после его участия в протестах в Тегеране.

"Посол Великобритании покинул иранскую столицу", - говорится в сообщении в Twitter агентства.

Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить память погибших при крушении украинского самолета.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.