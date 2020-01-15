Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T12:39+0300
https://ria.ru/20200115/1563438119.html
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/156333/35/1563333521_0:75:2194:1309_1036x0_80_0_0_cc8918899f75ce8342d681ce55fb96cd.jpg
РИА Новости

Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ

12:39 15.01.2020
1478
© AP Photo / Khalil SenosiБританский дипломат Роберт Макэр
Британский дипломат Роберт Макэр
© AP Photo / Khalil Senosi
Британский дипломат Роберт Макэр. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр уехал из Тегерана, сообщает агентство Tasnim.
Ранее сообщалось, что правительство Ирана рассматривает возможность высылки Макэра в соответствии с международными законами после его участия в протестах в Тегеране.
"Посол Великобритании покинул иранскую столицу", - говорится в сообщении в Twitter агентства.
Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить память погибших при крушении украинского самолета.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 10:28
Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing
Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель": за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
4040100
Обсудить 2
Роберт МакэрКрушение украинского самолета в ИранеВеликобританияИранВ мире
Рекомендуем
Тегеран
Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
В Испании четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе
Каир
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с ИГ*
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал возможность отмены встречи ОПЕК+
Заседание Кнессета
СМИ: две правые израильские партии пойдут на выборы единым списком
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео КНДР и Ближний Восток
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани призвал извиниться за задержку в объявлении о крушении Boeing
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани раскритиковал идею заменить СВПД на "сделку Трампа"
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: назрел серьезный разговор о безопасности миропорядка
Пожар в цехе по производству керамики в промышленной зоне на севере Судана в Хартуме. 3 декабря 2019
СМИ: при мятеже в столице Судана во вторник погибли девять человек
Видео возможного попадания двух ракет в Boeing
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Лента новостейМолния