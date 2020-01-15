Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр уехал из Тегерана, сообщает агентство Tasnim.
Ранее сообщалось, что правительство Ирана рассматривает возможность высылки Макэра в соответствии с международными законами после его участия в протестах в Тегеране.
"Посол Великобритании покинул иранскую столицу", - говорится в сообщении в Twitter агентства.
Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить память погибших при крушении украинского самолета.
Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель": за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.