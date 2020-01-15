Путин заявил о необходимости обеспечить рост рождаемости

По словам президента, историческая обязанность России - ответить на этот вызов. "Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения стран", - пояснил он.

"В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7. Демография - это сфера, где нет универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новые законы, государственную программу мы должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета - сбережения и приумножения народа России", - отметил глава государства.