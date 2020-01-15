Путин заявил о необходимости обеспечить рост рождаемости

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в стране настораживают, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия.
"Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны мало. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало. Для сравнения - 1,3 было в 1943 году во время Великой Отечественной войны, правда, еще хуже было в 90-х годах, в 99-м, например, 1,16 всего - хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынуждены были откладывать рождение ребенка. Повторю, существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
По словам президента, историческая обязанность России - ответить на этот вызов. "Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения стран", - пояснил он.
"В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7. Демография - это сфера, где нет универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новые законы, государственную программу мы должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета - сбережения и приумножения народа России", - отметил глава государства.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>