Путин призвал завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов

"Сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше всего сложная, чувствительная для людей проблема. В этом году мы должны в полном объёме, как это предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развёртываете сети фельдшерско-акушерских пунктов", - заявил президент.