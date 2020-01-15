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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:46+0300
https://ria.ru/20200115/1563437350.html
Путин заявил о необходимости масштабной программы поддержки семей
https://cdn21.img.ria.ru/images/156343/65/1563436591_0:322:3050:2038_1036x0_80_0_0_c6588634d1f38b2ba31912625abebf9d.jpg
РИА Новости

Путин заявил о необходимости масштабной программы поддержки семей

12:29 15.01.2020 (обновлено: 12:46 15.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В РФ нужно создать стройную, масштабную, системную программу поддержки семей, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Смысл всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную, и, главное, эффективно работающую систему поддержки семьи. Чтобы доходы наших граждан... были достаточными для достойной жизни", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 02:25
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияОбщество
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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
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