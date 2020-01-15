Путин заявил о необходимости масштабной программы поддержки семей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В РФ нужно создать стройную, масштабную, системную программу поддержки семей, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Смысл всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную, и, главное, эффективно работающую систему поддержки семьи. Чтобы доходы наших граждан... были достаточными для достойной жизни", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>