Путин призвал банки активнее включаться в программу льготной ипотеки

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин , оглашая послание Федеральному собранию, призвал все банки - не только с госучастием - активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке

"На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей - ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", - сказал Путин.

На прошлой неделе в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сообщили, что "дальневосточную" ипотеку под 2% годовых можно будет получить в 14 банках, до конца февраля в программу войдут еще ряд кредитных организаций.

В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%, в рамках программы планируется выдать кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей, это около 147 тысяч кредитов. Сбербанк сообщил, что планирует выдать по этой программе кредитов на сумму свыше 200 миллиардов рублей.