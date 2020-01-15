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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:38+0300
https://ria.ru/20200115/1563436984.html
Путин призвал банки активнее включаться в программу льготной ипотеки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156343/69/1563436918_0:0:3204:1803_1036x0_80_0_0_ee09f68ff89307a3850089dca434e740.jpg
РИА Новости

Путин призвал банки активнее включаться в программу льготной ипотеки

12:24 15.01.2020 (обновлено: 12:38 15.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТрансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал все банки - не только с госучастием - активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.
"На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей - ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", - сказал Путин.
На прошлой неделе в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сообщили, что "дальневосточную" ипотеку под 2% годовых можно будет получить в 14 банках, до конца февраля в программу войдут еще ряд кредитных организаций.
В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%, в рамках программы планируется выдать кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей, это около 147 тысяч кредитов. Сбербанк сообщил, что планирует выдать по этой программе кредитов на сумму свыше 200 миллиардов рублей.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 02:25
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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