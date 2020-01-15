Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:44+0300
https://ria.ru/20200115/1563436844.html
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
https://cdn21.img.ria.ru/images/156343/65/1563436591_0:322:3050:2038_1036x0_80_0_0_c6588634d1f38b2ba31912625abebf9d.jpg
РИА Новости

Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца

12:22 15.01.2020 (обновлено: 15:44 15.01.2020)
176902
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первенца.

"Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, <...> мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны также вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме", — сказал он.

Президент напомнил, что с этого года размер материнского капитала составляет 466 тысяч 617 рублей, и предложил увеличить его при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч.

"Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей, и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться", — сказал глава государства.

Он добавил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021-го, и пообещал, что ее продлят как минимум до конца 2026-го.
Предложения Путина по поводу материнского капитала прокомментировал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что такие решения однозначно будут восприняты позитивно и будут способствовать, среди прочего, и улучшению жилищных условий российских семей. Соответствующие поправки в законодательство, по словам депутата, парламент примет оперативно.

Поддержка семей с детьми

Кроме того, президент подчеркнул необходимость создания стройной, масштабной и эффективно работающей системы поддержки семьи. В частности, он предложил ввести с 1 января выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет.
Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. На первом этапе сумма составит половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, но к следующему году может вырасти вдвое, до 11 тысяч рублей.
Капитально
Вчера, 15:11
Капитально
Чтобы получить такую выплату, достаточно подать заявление, а также указать легальный официальный доход. При этом глава государства подчеркнул, что эту процедуру нужно сделать максимально удобной и простой: чтобы все можно было оформить без очередей или дистанционно, через соответствующий государственный портал.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
9754030162168
Обсудить 75
Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Показатель того, насколько всё плохо в стране с рождаемостью.
15 января, 12:37
Антон Ивашкин
45025462
Заведите еще одну семью
15 января, 12:29
ВВВася Васильев
182910011
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Путин предложил увеличить материнский капитал
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет
Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствам
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин призвал доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Видео возможного попадания двух ракет в Boeing
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский предложил списать кредитные долги россиян
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Лента новостейМолния